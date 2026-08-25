Следователи возбудили дело после смертельного ДТП у остановки в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители Приокского района Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Оно произошло вечером 24 августа 2026 года, погибла женщина, трое граждан получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили на своей странице во ВКонтакте ГУ МВД по Нижегородской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется следствие», - говорится в публикации.

Напомним, страшная авария произошла вечером 24 августа в Нижнем Новгороде – здесь легковушка влетела в остановку с людьми на проспекте Гагарина. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате ДТП погибла женщина 1963 г.р. Трое граждан: двое молодых людей 2009 г.р. и 2005 г.р. и одна женщина 1964 г.р. доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Несовершеннолетний нижегородец госпитализирован.