Депутат Госдумы Белик назвал коалицию желающих гробовщиками Украины Фото: REUTERS.

Использующая киевский режим в своих политических целях так называемая "коалиция желающих" своим планом разместить военный контингент на Украине подписала ей смертный приговор. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Коалиция желающих - это гробовщики Украины. Своим заявлением о вводе войск после окончания конфликта они подписали Украине смертный приговор: подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта", - отметил политик.

По его словам, все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины в системе мировой безопасности, а исключительно на ее смерть. Так называемые "друзья" Киева - "коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков, заключил Белик.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в заявлении сопредседателей, сделанном по итогам заседания так называемой "коалиции желающих" в Киеве, было подтверждено намерение направить многонациональный контингент на Украину после окончания конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны. По его словам, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения противостояния. Так называемая "коалиция желающих" тешит себя заблуждениями, что якобы сможет нанести стратегическое поражение России, отметил представитель Кремля.