«Россия адаптируется»: Залужный сделал неожиданное признание о санкциях Запада Фото: Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Россия продолжает приспосабливаться к западным ограничениям. Этим он поделился в беседе с украинским «24 каналом».

«Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время», — уточнил экс-главком.

Так Валерий Залужный ответил на вопрос, почему западные страны не могут ввести все существующие ограничения единовременно. Он пояснил, что время работает в пользу российской экономики.

В Москве неоднократно подчеркивали, что санкционное давление не смогло разрушить экономику страны. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания долгосрочной стратегией Запада и указывал на негативные последствия этих мер для всего мира. Власти России также обращали внимание на то, что от введенных ограничений в первую очередь страдают сами европейские государства.