Путин назначил послом России в Ираке Тимура Печаткина Фото: REUTERS.

Тимур Печаткин назначен послом Российской Федерации в Ираке. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Другим указом глава государства освободил от должности посла в Ираке Эльбруса Кутрашева, который возглавлял российскую дипмиссию с апреля 2021 года.

«Освободить Кутрашева Эльбруса Кирилловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Ирак. <…> Назначить Печаткина Тимура Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак», — говорится в документах.

Накануне Путин подписал указ, согласно которому руководство страны будет само защищать критически важные предприятия, если собственник с этим не справляется. Речь идет о защите интересов и экономики государства на время проведения СВО - в связи с открытой попыткой Украины и Запада уничтожить экономику России.