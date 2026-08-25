Лукашенко вручил Мантурову орден Дружбы Народов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову орден Дружбы Народов, сообщает агентство БелТА. Накануне белорусский лидер подписал соответствующий указ.

Из документа следует, что Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также за укрепление технологического суверенитета Союзного государства.

Президент Лукашенко отметил, что в любой награде всегда присутствует политическая составляющая и «некий аванс». При этом он иронично пообещал Мантурову, что тот теперь «никуда не денется» и продолжит продвигать повестку Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Лукашенко пояснил, что на этих встречах планируется обсудить вопросы, которые не удастся согласовать на текущем этапе.