В Курске задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве собственной матери. Тело женщины обнаружила в квартире на улице Ольшанского ее дочь, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, между сыном и погибшей неоднократно возникали конфликты. Правоохранителям удалось отследить передвижения подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Известно, что от места преступления подросток проследовал до чердака в доме на улице Интернациональной в Железнодорожном округе Курска, где и был задержан.

В СК России по Курской области уточнили, что с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Улан-Удэ вынес приговор 55-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего друга. Трагедия произошла в частном доме на окраине города на глазах у 14-летней дочери погибшего.