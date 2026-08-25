"Никуда не денется": Лукашенко пошутил про Мантурова при вручении ордена Дружбы Народов

Лукашенко пошутил об авансе в ходе вручения Мантурову ордена Дружбы Народов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения ордена Дружбы Народов первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову пошутил, что в этом есть политическая составляющая и аванс.

"В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс", - сказал он.

Затем белорусский лидер иронично отметил, что Мантуров теперь, после вручения награды, "уже никуда не денется, будет продвигать союзную повестку, куда надо".

По словам Лукашенко, он благодарен за то, что Мантуров по двум направлениям сработал по развитию кооперации в плане поддержки Белоруссии - по автомобилям и особенно за самолет совместного проекта "Освей.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии в ходе рабочего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в шутливой форме заметил, что чувствует себя в Китайской Народной Республике как дома.