В центре Москвы реконструируют Малый Каменный мост

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о реконструкции Малого Каменного моста. Он напомнил, что сооружение было построено как продолжение Большого Каменного моста в 1937-1938 годах. В результате мост соединил остров Балчуг с Замоскворечьем.

«Обследование показало, что за прошедшие годы на сооружении возникли повреждения, вызванные, в том числе, высокой транспортной нагрузкой. В связи с этим было принято решение провести реконструкцию, работы планируем завершить в следующем году», - отметил заммэра.

Он уточнил, что реконструкция проходит параллельно со строительством пешеходного моста на Болотной набережной.

Напомним, за последние 14 лет на каждом мостовом сооружении столицы проводились разные виды ремонта. Это позволило продлить срок службы и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Ранее о реконструкции Малого Каменного моста рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

По проекту:

- отремонтируют плиты пролетного строения с полной заменой дорожного полотна, гидроизоляции и деформационных швов;

- обновят гранитную облицовку сооружения и установят новое парапетное ограждение.

Уже сейчас здесь проводят пескоструйную очистку поверхностей для подготовки их к ремонту, а также монтируют кабельные линии для будущей архитектурно-художественной подсветки.

Пока будет проходить ремонт, полностью закрывать движение по мосту не планируют. Водителей ждут лишь поэтапные ограничения с частичным перекрытием полос.

Благодаря реконструкции восстановят основные несущие характеристики строительных конструкций моста, обеспечив его дальнейшую безопасную эксплуатацию.