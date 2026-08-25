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НовостиПроисшествия25 августа 2026 9:15

При атаках ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, четыре человека ранены

В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Мария СПИРИДОНОВА
При атаках ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, четыре человека ранены

При атаках ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, четыре человека ранены

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белгородская область в ночь на 25 августа подверглась атакам беспилотников. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщил во вторник оперативный штаб.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации дрона погибла женщина. В Шебекино при атаке БПЛА еще одна женщина получила осколочные ранения бедра и шеи. Пострадавшая госпитализирована в областную больницу. Также повреждены два автомобиля.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. В результате удара у женщины диагностированы множественные осколочные ранения ног, у мужчины — акубаротравма. Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Кроме того, в населенном пункте повреждены окна частного дома, гараж и автомобиль. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом, пострадали фасад и остекление.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при атаке дрона на спецтехнику мужчина получил осколочные ранения спины, его доставляют в областную больницу. В селе Лаптевка дроны ударили по территориям двух предприятий — повреждены четыре единицы техники.

25 августа в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае была приостановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.