При атаках ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, четыре человека ранены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белгородская область в ночь на 25 августа подверглась атакам беспилотников. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщил во вторник оперативный штаб.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации дрона погибла женщина. В Шебекино при атаке БПЛА еще одна женщина получила осколочные ранения бедра и шеи. Пострадавшая госпитализирована в областную больницу. Также повреждены два автомобиля.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. В результате удара у женщины диагностированы множественные осколочные ранения ног, у мужчины — акубаротравма. Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Кроме того, в населенном пункте повреждены окна частного дома, гараж и автомобиль. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом, пострадали фасад и остекление.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при атаке дрона на спецтехнику мужчина получил осколочные ранения спины, его доставляют в областную больницу. В селе Лаптевка дроны ударили по территориям двух предприятий — повреждены четыре единицы техники.

25 августа в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае была приостановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.