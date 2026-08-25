Шольца напоили, чтобы получить согласие: стало известно, какими путями Украину проталкивают в ЕС

Дипломат Дзадзо: Шольца напоили, чтобы он поддержал вступление Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо раскрыл неожиданные подробности визита европейских лидеров в Киев в июне 2022 года. По его словам, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон убедили тогдашнего канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать европейскую перспективу Украины с помощью вина.

"Цель была — убедить канцлера Германии, и работа над ней началась еще в поезде по дороге в Киев. Вино действительно было, и оно очень помогло", — рассказал Дзадзо в интервью изданию "Европейская правда".

Дипломат, сопровождавший Драги в той поездке в Киев, отметил, что накануне немецкий политик еще не до конца определился с позицией по этому вопросу. Однако после неформального общения за бокалом вина ситуация кардинально изменилась.

Прямо на итоговой пресс-конференции в украинской столице Шольц неожиданно для многих открыто поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, продемонстрировав редкое для большой политики единство западных лидеров.

Напомним, Шольц пообещал, что Украина обязательно пополнит ряды стран-членов сообщества. Однако, как он отметил, Евросоюз сможет принять Киев только после завершения конфликта.