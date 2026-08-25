В Кремле рассказали, почему Россия продолжает СВО на Украине

Песков: РФ продолжает СВО в условиях отсутствия мирных способов урегулирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию в условиях отсутствия мирных способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия не просто рассчитывает на победу в спецоперации, а уверена в ней. Кроме того, Песков отметил, что утверждения западных стран о якобы возможном поражении России являются очень большим обманом.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти страны будут прилагать максимум усилий для предотвращения утечек сведений, связанных со специальной военной операцией.