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НовостиПолитика25 августа 2026 9:51

В Кремле рассказали, почему Россия продолжает СВО на Украине

Песков: РФ продолжает СВО в условиях отсутствия мирных способов урегулирования
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: РФ продолжает СВО в условиях отсутствия мирных способов урегулирования

Песков: РФ продолжает СВО в условиях отсутствия мирных способов урегулирования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию в условиях отсутствия мирных способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия не просто рассчитывает на победу в спецоперации, а уверена в ней. Кроме того, Песков отметил, что утверждения западных стран о якобы возможном поражении России являются очень большим обманом.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти страны будут прилагать максимум усилий для предотвращения утечек сведений, связанных со специальной военной операцией.