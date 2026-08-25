«Многополярность неизбежна»: в ООН прогнозируют закат влияния сверхдержав

Генсек ООН Гутерреш: мир движется к многополярности и закату влияния сверхдержав Фото: REUTERS.

Мир необратимо движется к многополярности, а глобальное влияние сверхдержав будет снижаться. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью газете Financial Times, назвав данный процесс позитивным поворотом на фоне усиления новых центров влияния.

По его словам, человечеству необходимо выстроить устойчивую сеть торговых, технологических и международных связей. Это поможет предотвратить как монопольное господство одного государства, так и опасный раскол планеты на два противоборствующих лагеря. Традиционное деление на глобальный Север и глобальный Юг, по мнению Гутерреша, постепенно теряет свой былой смысл.

Однако новая реальность таит в себе и серьезные риски. «Если мы упорядочим эту многополярность, то создадим условия для эффективной работы многосторонних институтов. Если этого не произойдет, многополярность может привести к усилению конкуренции и в конечном счете к конфронтации», - отметил Гутерреш.

В качестве предостережения он напомнил об историческом примере Европы перед Первой мировой войной. Та эпоха тоже была многополярной, но острая нехватка действенных механизмов управления спровоцировала катастрофический глобальный конфликт.

«Сейчас многополярность неизбежна, влияние сверхдержав в мире неизбежно будет снижаться. Важно сделать так, чтобы эта тенденция привела к более равномерному распределению власти», — добавил он, подчеркнув ключевую роль грамотного глобального регулирования.

Напомним, Гутерреш верит, что в мире получится выстроить новый многополярный порядок. Однако генсек ООН предупреждает о сложностях многополярности.