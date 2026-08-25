Песков назвал большим обманом слова Запада о якобы поражения России в СВО Фото: REUTERS.

Утверждения стран Запада о якобы возможном поражении Российской Федерации в специальной военной операции (СВО) являются очень большим обманом. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав высказывания президента Финляндии Александа Стубба и британского премьера Энди Бернема.

По его словам, эти политики хотят продолжения конфликта и обманывают своих избирателей якобы возможным поражением России, но это обман.

"Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет, а какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер Владимир Путин в День Военно-Морского флота России заявил о безусловной победе России в украинском конфликте.