Алтайский гастрономический рекорд: «Золотое кольцо» брендов открыли 30 тысяч гостей

Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям/ upp.alregn.ru.

Минувшая суббота, 22 августа, стала днем настоящего гастрономического триумфа для Барнаула. В парке «Изумрудный», с размахом прошел юбилейный, уже пятый по счету, семейный фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Мероприятие не только сменило формат, но и установило новый рекорд количества посетителей. Участниками события стали более 30 тысяч горожан и гостей региона. Организаторы превратили фестиваль в увлекательное путешествие по «Золотому кольцу Алтайских брендов». Пространство парка было поделено на четыре тематические зоны — Мясоедово, Сырград, Земледар и Чаемёдово, каждая из которых удивляла гостей уникальной программой. Здесь можно было не только продегустировать продукцию алтайских предприятий, но и посетить мастер-классы, а также найти развлечения для посетителей всех возрастов. Свои достижения на площадках продемонстрировали восемьдесят предприятий, представляющих пищевую, перерабатывающую и фармацевтическую отрасли региона.

Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям/ upp.alregn.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем канале в МАХ выразил искреннюю признательность труженикам отрасли за их высокий профессионализм и верность выбранному делу.

Заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов подчеркнул, что на фестивале собрались лучшие алтайские производители — те компании, которые ежегодно радуют потребителей новинками, активно участвуют в крупнейших российских и зарубежных выставках, а их продукция неизменно пользуется высоким спросом.

Масштаб мероприятия впечатлил не только числом гостей: в ходе фестиваля было продано, разыграно и предложено к дегустации свыше тринадцати тонн продуктов.

Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям/ upp.alregn.ru.

Для гостей работали полевые кухни, где было приготовлено две тысячи блинов из местной муки, более тысячи коктейлей, свыше четырехсот литров ароматного чая, тысяча порций вареников с сыром и столько же лепешек фокачча.

Яркими моментами программы стали кулинарные шоу от ведущих шеф-поваров Игоря Грицкевича, Андрея Мытника, Артема Агафонова и Павла Климонтова, которые учили готовить полезные завтраки и делились секретами блюд из говядины. Впечатлили зрителей пятнадцатиметровая змейка из сосисок и полутораметровая колбаса.

Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям/ upp.alregn.ru.

Творческую атмосферу поддерживал ансамбль «Алтай» имени А.Ф. Березикова. В течение дня на входе работал приветственный бар с дегустациями от лидеров отрасли, а в специальном «Чайном домике» можно было попробовать травяные сборы. На отдельной площадке свою продукцию продемонстрировали компании-участников биофармацевтического кластера.

Традиционно лучшие работники получили федеральные и ведомственные награды, а представители крупных торговых сетей провели переговоры о поставках алтайской продукции в магазины и школы. Для посетителей работали площадки вузов, кадрового центра, налоговой службы. Кульминацией вечера стал розыгрыш призов на главной сцене.

Фестиваль вновь доказал, что является главным гастрономическим событием региона, подарив гостям новые вкусовые открытия и атмосферу семейного праздника.