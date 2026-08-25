Песков: агрессивная линия западных стран в отношении России сохраняется Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воинственная и агрессивная линия западных стран в отношении Москвы продолжает сохраняться.

По его словам, об этом красноречиво свидетельствуют недавние высказывания различных зарубежных лидеров, в том числе президента Финляндии Александера Стубба, а также череды британских премьер-министров.

«Эти заявления говорят о том, что такая воинственная, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность», — отметил он.

Речь об этом зашла в контексте подписанного указа, который предусматривает возможность введения временного управления на стратегических объектах инфраструктуры. Эта мера направлена на эффективное решение конкретных задач, связанных с поддержанием стабильности и безопасности государства.