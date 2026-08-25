Печень скажет спасибо: врач назвала четыре полезных продукта, которые полезнее БАДов

Свекла содержит бетаин, который помогает защищать клетки печени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Печень лучше поддерживать не разовыми курсами БАДов, а с помощью разнообразного рациона. Свекла, гречка, квашеная капуста и лесные ягоды могут стать полезным дополнением к питанию, рассказала врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Гепатология не терпит разовых нагрузок. Эффект достигается только при систематическом включении в ежедневный рацион. Сочетание свеклы с гречкой, квашеной капусты и ягод в чай – через 2-3 месяца дает результаты не только в анализах, но и в самочувствии», – отметила Бирюкова.

По словам специалиста, свекла содержит бетаин, который помогает защищать клетки печени от окислительного стресса, а гречка богата веществами с противовоспалительными свойствами. Квашеная капуста может поддерживать кишечную микрофлору, а лесные ягоды являются источником антиоксидантов.

Врач также напомнила, что для профилактики жировой болезни печени важно не только добавлять полезные продукты, но и контролировать общую калорийность рациона, а также не злоупотреблять простыми углеводами. При этом соки и варенья из ягод не являются полноценной заменой свежим или замороженным плодам из-за высокого содержания сахара.

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