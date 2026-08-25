Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заявления европейских лидеров по Украине вызывают в Кремле только удивление и свидетельствуют о непонимании реалий текущего конфликта. Об этом в разговоре с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба, который назвал удары ВСУ вглубь России стратегией, повышающей стоимость конфликта для российской стороны. Песков подчеркнул, что эскалирующие заявления возобладали, а европейские политики, заявляя о возможности поражения России, вводят в заблуждение своих избирателей. Он также отметил, что подобная позиция Стубба противоречит его недавним высказываниям о необходимости налаживания диалога с Россией.

Ранее заявление Стубба о том, что удары ВСУ по объектам Wildberries являются «разумной стратегией», прокомментировали в МИД РФ. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник заявил, что подобная риторика направлена на оправдание военных преступлений киевского режима.