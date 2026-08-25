III Международный форум БИОПРОМ 2026 пройдет 5-6 октября в Геленджике

В рамках форума состоится около 40 мероприятий деловой программы, а выставочная экспозиция будет представлена на пространстве 7 500 кв. м. Фото: БИОПРОМ.

III Международный форум БИОПРОМ 2026 под эгидой темы «Экосистема высокого качества жизни» пройдет 5-6 октября в Геленджике.

В его рамках состоится около 40 мероприятий деловой программы, а выставочная экспозиция будет представлена на пространстве 7 500 кв. м. Участниками выставки и деловой программы станут руководители органов власти, крупнейших российских и международных компаний, а также научных и образовательных организаций и международные эксперты.

Деловая программа БИОПРОМ-2026 включает в себя пять тематических треков: БИОЭКОНОМИКА, БИОТЕХМЕД, ИННОФУД, КОСМЕТИК КОМПОНЕНТ и ЭКОБИО, которые охватывают вопросы развития фармацевтики, медицинских и биотехнологических решений.

Ключевым событием форума станет главная стратегическая сессия «Экосистема высокого качества жизни» с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, а также руководителей профильных министерств и крупнейших компаний. Стороны обсудят взаимосвязь здоровья населения и качества окружающей среды, питания, эмоционального состояния и профессиональной сферы, а также развитие биоэкономики, превентивной медицины и фармацевтики.

Участники рассмотрят вопросы персонализированной медицины, интеграции российского медбиотеха в глобальный рынок, развития сегмента БАД и специализированного питания, технологического лидерства в детском и лечебном питании.

Среди спикеров также представлены министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие.