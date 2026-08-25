NYT: США скоро начнут возвращать дипломатов в посольства на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Государственный департамент США может уже на текущей неделе начать возвращение дипломатов в посольства на Ближнем Востоке. Сотрудники дипмиссий ранее были эвакуированы из-за угрозы конфликта с Ираном. Как пишет The New York Times со ссылкой на внутренние документы ведомства, Вашингтон начинает сворачивание ранее введенных чрезвычайных мер.

Издание отмечает, что этот шаг говорит об уверенности администрации президента США Дональда Трампа в стабилизации обстановки. Белый дом больше не ожидает возобновления масштабных боевых действий в регионе, что позволяет возобновить работу дипломатического корпуса.

Как передает NYT, первыми дипломаты вернутся в посольство США в Ливане, однако штат пока не будет укомплектован полностью.

В перспективе сотрудники в полном объеме вернутся в три дипмиссии — в Израиле, Иордании и Омане. В ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Ливане разрешено занять до 85% должностей, а в Ираке, Кувейте и Бахрейне — до 75%.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессант заявил, что Вашингтон планирует заблокировать все источники доходов Ирана через новые санкции, нацеленные на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он утверждает, что Тегеран окажется перед выбором: международная изоляция и экономическая стагнация или возврат к обычной жизни и интеграция в мировую экономику.