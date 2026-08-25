Врач назвал повод, когда нужно проверить сосуды мозга

Женщинам при постоянной головной боли может потребоваться исследование вен мозга. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Хроническая или необычная головная боль может требовать дополнительного обследования. В некоторых случаях врач может рекомендовать проверить сосуды мозга, рассказал сосудистый эндоваскулярный хирург, заведующий отделением Сергей Крук. Об этом пишет «Газета.Ru».

«При хронической или необычной головной боли важно не ограничиваться приемом обезболивающих. Особенно настораживает ситуация, когда человек может точно назвать день появления постоянной боли», – заявил врач.

Женщинам при практически постоянной головной боли может потребоваться исследование вен мозга, предупредил медик. В отдельных случаях причиной неприятных ощущений становятся нарушения венозного оттока, в том числе тромбоз венозного синуса мозга. При этом обнаруженные изменения сосудов не всегда означают необходимость операции.

Крук также отметил, что мигрень, связанная с менструальным циклом, не обязательно вызвана только гормональными изменениями. Одним из факторов может быть тазовый венозный застой, особенно если одновременно возникают болезненные менструации и хроническая тазовая боль.

Ранее врач Ярослав Ашихмин рассказал, какие причины могут также скрываться за частыми головными болями и ухудшением памяти.

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