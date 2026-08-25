Экс-президент Армении и его сын задержаны в Ереване: Главное об уголовном деле

В Ереване задержали экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его сына. Фото: Diego Herrera/GLOBAL LOOK PRESS

Силовые структуры Армении провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны шесть человек, включая бывшего президента страны Роберта Кочаряна и его сына Седрака Кочаряна. Информацию об этом подтвердили в Антикоррупционном комитете республики.

«В рамках уголовного производства, расследуемого антикоррупционным комитетом, арестованы шесть человек, в том числе бывший президент, его сын и другие лица, причастные к преступным схемам», — сказано в официальном заявлении ведомства.

По данным следствия, бывший президент, действуя в сговоре с близкими лицами, мог использовать свое служебное положение для незаконного завладения государственной собственностью. Схема предполагала приобретение активов по фиктивным основаниям и сильно заниженным ценам. Чтобы скрыть происхождение имущества, его оформляли на аффилированные компании. В дальнейшем объекты продавали, передавали третьим лицам, застраивали или переоформляли через сделки дарения.

Напомним, утром во вторник, 25 августа, силовики пришли с обысками в дом младшего сына Роберта Кочаряна, депутата оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна.

Следственные действия прошли по нескольким десяткам адресов, после чего стало известно о задержании самого экс-президента и его старшего сына Седрака.

Во время допроса в Антикоррупционном суде самочувствие Роберта Кочаряна ухудшилось. В сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) на машине скорой помощи политика доставили в больницу.

На данный момент Антикоррупционный комитет продолжает расследование и пока не раскрывает дополнительных подробностей дела.

Ранее Роберт Кочарян подал иск против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за разрешения на его уголовное преследование. Он пытался оспорить решение ЦИК, лишившего бывшего президента неприкосновенности и позволившего начать преследование.

Незадолго до этого его блок «Армения» оспорил итоги парламентских выборов 7 июня. Роберт Кочарян назвал выборы несвободными, отметив давление властей и аресты оппозиции.