В МИД России дали оценку отношениям с Ватиканом

Лавров: отношения РФ и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

РФ и Ватикан сохраняют доверительные отношения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

«С удовлетворением констатировали, что на фоне произошедших за это время кардинальных изменений в геополитической обстановке отношения между РФ и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер», - сказал Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что вопрос Украины могут поднять на встрече Лаврова с главой дипломатии Ватикана.