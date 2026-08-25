Как правильно спать, чтобы утром быть бодрым: советы сомнолога

Ночные пробуждения сами по себе не всегда говорят о проблемах со здоровьем. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы утром чувствовать себя бодрее, недостаточно просто провести в постели семь-восемь часов. Важно соблюдать режим и отказаться от привычек, которые мешают организму настроиться на отдых, рассказал врач высшей категории, невролог, сомнолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Об этом пишет aif.ru.

«Старайтесь ложиться и вставать в одно время (это помогает наладить биологические часы), не используйте за 2 часа перед сном гаджеты (их синий свет мешает выделяться мелатонину), не принимайте вечером напитки с кофеином и ограничьте, а лучше исключите употребление алкоголя», – посоветовал Полуэктов.

По словам сомнолога, 20-30-минутный дневной сон также может быть полезен. Он помогает повысить концентрацию, улучшить память и вернуть ощущение бодрости.

Ночные пробуждения сами по себе не всегда говорят о проблемах со здоровьем. Но если они становятся частыми и мешают снова заснуть, стоит обратиться к врачу. Перед сном специалист советует проветривать комнату, затемнять помещение и выбирать расслабляющие занятия.

Прежде сомнолог Максим Новиков рассказал, как подготовить организм к смене часовых поясов после длительного перелета. Специалист советует заранее постепенно менять режим сна.