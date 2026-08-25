NYT: Переданные ВСУ западные танки простаивают в лесах и покрываются паутиной Фото: REUTERS.

Переданные Киеву танки стоимостью около 10 млн долларов, поставка которых ожидалась с огромным энтузиазмом, сегодня в основном простаивают, укрытые в лесах и покрытые паутиной. Об этом пишет издание The New York Times.

Главной причиной этого стали дешевые FPV-дроны, полностью изменившие правила ведения войны. Как отмечают журналисты, техника оказалась неспособной противостоять беспилотникам, поражающим ее в самые уязвимые зоны.

Даже попытки защитить машины специальными решетками, сетками и «мангалами» не принесли должного результата. Изредка дорогостоящие машины задействуют в качестве тягачей для эвакуации подбитого имущества, однако это практикуют исключительно в ненастную погоду, когда активность беспилотников снижается.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России активно атакуют инфраструктуру, используемую в интересах украинской армии. Накануне российские войска поразили место запуска ракет «Фламинго» и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).