Bloomberg: у РФ есть множество способов наказать Британию за позицию по Украине Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Россия имеет большое количество способов наказать Великобританию за позицию по Украине. Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Стремление Великобритании подать пример на Украине привело к формальному признанию России главной угрозой безопасности Великобритании. Однако сменявшие друг друга британские правительства не смогли предпринять никаких действий для укрепления обороны, особенно против беспилотников, баллистических ракет и подводных лодок, перерезающих кабели", - отмечает автор.

В материале отмечается, что у России есть множество способов наказать Великобританию за её позицию по Украине. Утверждается, что новому премьеру Британии Энди Бернэму следует это учесть, так как его страна попросту не готова к этому.

Ранее сайт KP.RU писал, что решение Великобритании разрешить Украине производство ракет Storm Shadow является безответственным. Финский политик Армандо Мема призвал британских чиновников задуматься о рисках и опасностях ядерного цунами.