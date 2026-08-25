СК Армении проводит обыски по 17 адресам, связанным с Кочаряном Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следком Армении проводит обыски в доме бывшего президента Роберта Кочаряна и его сына, депутата Левона Кочаряна. Об этом в соцсетях сообщили депутаты парламента Армении, выложив видеозаписи. Отмечается, что следственные мероприятия проходят по 17 адресам.

Напомним, Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет. В офисе экс-президента заявили об атаке властей на него и его семью. СМИ сообщают об обысках в спортивном центре «Оранж Фитнес», связанном с Кочаряном. Левон Кочарян задержан и доставлен в Службу национальной безопасности, сообщила депутат Анна Григорян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте 24 августа, что семья Левона Кочаряна будет лишена имущества. До этого, в июне 2026 года, Кочарян заявил, что выборы в правительство Армении были проведены неправильно.