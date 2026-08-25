39 человек пострадали из-за обрушившегося на Францию торнадо Фото: REUTERS.

Редкий для Франции торнадо пронесся вечером 24 августа над деревней Пома в департаменте Од на юго-западе страны. В результате стихийного бедствия пострадали 39 человек, двое из них — в критическом состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Стихия разрушила около 300 домов в населенном пункте. Все жители эвакуированы, сейчас специалисты проверяют, безопасно ли возвращаться в уцелевшие здания. Ураган также задел соседнюю деревню Верзей, где многие дома лишились окон.

«Казалось, что сама смерть обрушилась на нас», — рассказала местная жительница Северин, чей дом был разрушен. Она уточнила, что семья из четырех человек успела запрыгнуть в машину и уехать. Социальные сети заполнили кадры, на которых видно, как воронка кружит над домами.

Ранее KP.RU писал, что в конце июля из-за урагана в Ростовской области погиб один человек, а 51 пострадавший обратился к медикам. В Ростове-на-Дону был введен режим ЧС.