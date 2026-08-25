Сколько зарабатывают Ваня Дмитриенко и Егор Крид за корпоратив: Раскрыты суммы

KP.RU: Ваня Дмитриенко и Егор Крид зарабатывают по 10 млн за корпоратив Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певцы Ваня Дмитриенко и Егор Крид зарабатывают за корпоратив по 10 миллионов рублей. Об этом KP.RU рассказал промоутер Сергей Лавров.

По его словам, артисты находятся на вершине успеха и собирают концерты на стадионе «Лужники».

«Крид поразил зрителей сценографией - уникальными декорациями в рыцарском стиле. Многие мои коллеги сомневались, что он соберет два концерта в «Лужниках». Говорили, пожадничал, надо было брать один. В итоге Крид победил скептиков, собрав два аншлага», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что за корпоратив в Москве Крид просит от 10 миллионов рублей, к тому же он поедет не везде. Его коллега Ваня Дмитриенко также берет за корпоративы по 10 миллионов рублей.

«Он молодец, в свои 20 лет уже собрал «Лужники»! Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная. Главное - ему теперь удержаться не только в плане качества творчества, но и в плане «головы», - добавил Лавров.

Ранее сайт KP.RU писал, что популярность 20-летнего певца Дмитриенко сейчас находится на пике, что напрямую отразилось на стоимости его концертов. Сегодня ценник артиста вырос вдвое.