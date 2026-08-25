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НовостиВ мире25 августа 2026 12:42

Пашинян перешёл на новый этап войны с церковью: что он сделал

Пашинян намерен создать комиссию по вопросам Армянской апостольской церкви
Сергей КУДРИН
Пашинян намерен создать комиссию по вопросам Армянской апостольской церкви

Пашинян намерен создать комиссию по вопросам Армянской апостольской церкви

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах сформировать следственную комиссию в парламенте для изучения вопросов, связанных с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Это новый шаг Пашиняна, направленный против церкви, которой привержено огромное число армян.

"Правительство Армении самое позднее в течение месяца опубликует доклад о кризисе в Армянской апостольской святой церкви. Я предложу создать в парламенте следственную комиссию, все факты обсудить и по результатам принять законодательные изменения", - заявил армянский премьер.

Во время выступления в парламенте при обсуждении правительственной программы на ближайшие пять лет премьер-министр заявил, что не допустит формирования "государства в государстве". Он также отметил, что Республика Армения имеет возможность принять соответствующий закон и обеспечить его исполнение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении политический кризис: премьер Пашинян объявил врагами не только оппозиционеров, но и священников. Двое архиепископов арестованы, а за их поддержку задержаны бизнесмены и депутаты. Люди опасаются, что может пострадать и Католикос всех армян. Власти утверждают, что предотвращают госпереворот, но многие видят в этом зачистку всех сил, которые могут быть против Пашиняна.