Пашинян перешёл на новый этап войны с церковью: что он сделал

Пашинян намерен создать комиссию по вопросам Армянской апостольской церкви Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах сформировать следственную комиссию в парламенте для изучения вопросов, связанных с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Это новый шаг Пашиняна, направленный против церкви, которой привержено огромное число армян.

"Правительство Армении самое позднее в течение месяца опубликует доклад о кризисе в Армянской апостольской святой церкви. Я предложу создать в парламенте следственную комиссию, все факты обсудить и по результатам принять законодательные изменения", - заявил армянский премьер.

Во время выступления в парламенте при обсуждении правительственной программы на ближайшие пять лет премьер-министр заявил, что не допустит формирования "государства в государстве". Он также отметил, что Республика Армения имеет возможность принять соответствующий закон и обеспечить его исполнение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении политический кризис: премьер Пашинян объявил врагами не только оппозиционеров, но и священников. Двое архиепископов арестованы, а за их поддержку задержаны бизнесмены и депутаты. Люди опасаются, что может пострадать и Католикос всех армян. Власти утверждают, что предотвращают госпереворот, но многие видят в этом зачистку всех сил, которые могут быть против Пашиняна.