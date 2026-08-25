В Японии воспользовались древним методом хикия, чтобы передвинуть 360-тонную башню замка Хиросаки

1800 человек при помощи традиционного метода "хикия" передвинули главную башню замка Хиросаки весом около 360 тонн на два метра для реконструкции после землетрясения. Фото: Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

В Японии в префектуре Аомори 1800 человек при помощи традиционного метода "хикия" передвинули главную башню замка Хиросаки весом около 360 тонн на два метра для реконструкции после землетрясения. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, мероприятие проводилось для завершения ремонта одной из стен здания, которая восстанавливалась после повреждений.

В публикации отметили, что при использовании "хикии" здание ставят на роликовые опоры и перемещают, а не разбирают. Для участия в работах поступило более восьми тысяч заявок, из которых организаторы отобрали 1800 человек. Участники были поделены на несколько команд по 80 человек, они тянули за 30-метровые канаты и двигали башню по направляющим.

Как писал сайт KP.RU, 22 августа на востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. Очаг располагался в префектуре Ибараки на глубине около 70 километров. Также сильные подземные толчки ощущались в Токио. Вместе с землетрясением в районе была экстренно объявлена угроза цунами.