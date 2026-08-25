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НовостиВ мире25 августа 2026 13:12

FT: власти Британии советуют гражданам запастись водой и продовольствием

Правительство Великобритании активизировало работу над планами национальной устойчивости на случай чрезвычайных ситуаций
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
FT: власти Британии советуют гражданам запастись водой и продовольствием

FT: власти Британии советуют гражданам запастись водой и продовольствием

Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Власти Великобритании рекомендовали гражданам хранить дома трехдневный запас воды и консервов на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Financial Times.

Правительство активизировало работу над так называемой «книгой на случай войны» — планами национальной устойчивости. В рамках инициативы домохозяйствам советуют иметь запас продуктов длительного хранения (консервы, еда, не требующая приготовления) и питьевую воду из расчета не менее трех литров на человека в сутки.

В базовые наборы для выживания также предлагают фонарики на батарейках или с ручным заводом, аптечки первой помощи и портативные зарядные устройства. Меры направлены на повышение готовности к возможным критическим ситуациям, включая перебои с инфраструктурой, кибератаки и другие масштабные чрезвычайные происшествия.

Ранее британская газета Telegraph сообщила о кибератаке на электростанцию в Великобритании, которая вывела ее из строя на четыре дня. По данным издания, за атакой якобы стояли лица, связанные с Ираном, однако официального подтверждения этой версии нет, а отключение станции не отразилось на энергосистеме страны.