На втором по величине НПЗ Казахстана произошел сбой электроснабжения Фото: REUTERS.

На втором по величине нефтеперерабатывающем заводе Казахстана в Шымкенте временно отключалось электричество. Причиной стал скачок напряжения на внешних линиях электропередачи. В настоящий момент энергоснабжение полностью восстановлено, а предприятие функционирует без остановок. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании-акционера «Казмунайгаз».

По данным представителей компании, сбой произошел со стороны внешнего источника – сетей оператора KEGOC. Специалистам удалось быстро вернуть подачу тока, и сейчас ведется перезапуск только одной из технологических установок. В «Казмунайгазе» подчеркнули, что происшествие никак не сказалось на суточном объеме выпуска топлива.

На предприятии заверили, что завод продолжает получать энергию от внешних сетей, а риски подобных ситуаций сводятся к минимуму благодаря встроенным системам автоматики и противоаварийной защиты. Отгрузка готовой продукции покупателям ведется по обычному графику, без задержек.

Стоит отметить, что это уже второе ЧП на заводах компании за день. Ранее сообщалось о возгорании отходов переработки на крупном НПЗ в Атырау. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики уточнили, что при том инциденте никто не пострадал, огонь быстро потушили, а причины выясняются.