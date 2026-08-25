Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 августа прокомментировал слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о буферной зоне в Донбассе. Речь об этом зашла на брифинге представителя Кремля с журналистами.

«Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации», — ответил Песков на слова бывшего комика о Донбассе.

При этом Россия уже неоднократно заявляла, что СВО может закончится хоть завтра, если Зеленский выведет свои войска с Донбасса. Но главарь киевского режима продолжает противостояние.