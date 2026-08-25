Железняк: Суд на Украине просит взять под стражу главу «Сенс банка» Ступака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд на Украине избирает меру пресечения председателю украинского «Сенс банка» Алексею Ступаку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Прокурор САП просит для… Ступака содержания под стражей с альтернативой залога 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов)», — написал Железняк.

«Сенс банк» — один из крупнейших банков Украины. Ранее он принадлежал российским бизнесменам, в частности Михаилу Фридману и Петру Авену, но в 2023 году был национализирован. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ведут расследование в отношении бывших и нынешних руководителей банка.

Ранее KP.RU писал, что кабинет министров Украины прекратил полномочия Николая Гладышенко как главы наблюдательного совета «Сенс банка», фигурирующего в расследовании НАБУ. Премьер Сергей Корецкий заявил о продаже банка и направлении средств на нужды ВСУ, а также о включении госпредставителя в наблюдательный совет для создания кворума.