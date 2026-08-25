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НовостиПолитика25 августа 2026 13:33

Белоруссия начала оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и ПВО

Второй этап учений Белоруссии пройдет на полигоне Ашулук в России
Мария СПИРИДОНОВА
Белоруссия начала оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и ПВО

Белоруссия начала оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и ПВО

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Белоруссия с 25 августа по 10 сентября проводит оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО под руководством заместителя командующего генерал-майора Михаила Матросова. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики.

На первом этапе соединения и воинские части отработают противовоздушное прикрытие охраняемых объектов и войск, а также совершат маневр подразделениями зенитных ракетных войск. Второй этап пройдет на полигоне Ашулук в России — там состоится активная фаза с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений.

Ранее в Балтийском море прошли плановые тактические учения противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Экипажи судов отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб. По данным пресс-службы Балтийского флота, подводные цели поражались учебными торпедами.