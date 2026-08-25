Пеллегрини: Словакия против двойных стандартов для кандидатов на членство в ЕС Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает против двойных стандартов в отношении стран, желающих стать членами Евросоюза. Он подчеркнул, что недопустимо создавать для кого-то ускоренные пути в обход других государств-кандидатов. Об этом словацкий лидер сообщил по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем.

В ходе переговоров Пеллегрини отметил, что его страна никогда не будет поддерживать ускоренные процедуры или особые условия для отдельных претендентов на вступление в сообщество. По его убеждению, все государства должны проходить единый и прозрачный путь интеграции.

Словацкий президент обратил внимание на высокий уровень готовности Черногории к принятию в состав ЕС. Он заверил своего черногорского коллегу, что Братислава полностью поддерживает Подгорицу на этом европейском пути.

Ранее дипломатические круги обсуждали нестандартные моменты переговорных процессов. Бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо раскрыл подробности визита европейских лидеров в Киев в июне 2022 года. Тогда, по его словам, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон напоили вином и уговорили канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать европейскую перспективу Украины.