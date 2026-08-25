Россиянам рассказали, когда и где ожидать первые заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили, что первые заморозки могут быть уже в конце августа в шести регионах России. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что ночные заморозки до -6 градусов возможны в Магаданской, Иркутской, Мурманской, Кировской областях, Якутии и Забайкальском крае.

"С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов, на севере Иркутской области — до -3 градусов, а в Магаданской области до -6 градусов. Помимо этого, в Забайкальском крае 26 августа будут ночные заморозки до -2 градусов, а 28 августа в Кировской области температура ночью опустится до -1 градуса", — говорится в сообщении от Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что вместе с заморозками придут первые зимние осадки. В конце августа на арктическом побережье ожидается дождь с мокрым снегом и ветер до 23 м/с.

Ранее KP.RU рассказал о погоде в Москве. Отмечается, что в московском регионе лето закончилось. Теперь днем температура не будет подниматься выше +15 градусов. А также ожидаются затяжные дожди.