Глава СК Бастрыкин потребовал оперативнее расследовать дела в сфере капремонта Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по теме преступлений в сфере капитального ремонта жилого фонда и потребовал оперативно расследовать дела такой категории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам деятельности территориальных следственных органов по защите прав граждан, проживающих в домах, подлежащих капитальному ремонту", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заслушав доклады, Бастрыкин раскритиковал работу отдельных подчиненных и перечислил иные недостатки в работе.

"Надо своевременно возбуждать уголовные дела и без волокиты направлять их в суд", – подчеркнул председатель СК.

Бастрыкин поставил задачу повысить оперативность и результативность проведения следственных мероприятий при проверке сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере капремонта домов.

Как писал сайт KP.RU, в феврале глава СКР поручил завести дело после массовых жалоб жителей дома на Учительской улице в Петербурге на некачественный капремонт. Три года назад в нем провели капитальный ремонт фасада и входных групп, однако толку от него не было практически никакого.