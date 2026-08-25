Триатлонист отбился от утащившего его под воду аллигатора, выдавив ему глаз Фото: "КП" Архив.

31-летний триатлонист Джонатан Бруни подвергся нападению аллигатора на реке Саванна в Норт-Огасте, Южная Каролина, США. Аллигатор схватил спортсмена за руку и утянул под воду, но Бруни выдавил ему глаз голыми руками и освободился. Об этом сообщает People.

Нападение произошло 23 августа около 10:35 утра. Сначала Бруни подумал, что ударился о бревно, но быстро понял, что это аллигатор. Он действовал быстро, выдавил аллигатору глаз, чтобы освободиться. После этого он закричал, чтобы привлечь внимание и не дать другим войти в воду.

Его товарищ по триатлону использовал шнур от буя как жгут, чтобы остановить кровотечение. Они попросили помощи у прохожего, который вызвал 911. Спасатели доставили Бруни в больницу, где врачи сообщили о повреждениях кожи и жировой ткани, но мышцы остались невредимыми. Бруни заявил, что «могло быть намного хуже».

Ранее KP.RU сообщил, что 77-летний Арт Аувертер из Флориды спас своего пса Роджера от аллигатора.