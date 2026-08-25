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НовостиОбщество25 августа 2026 14:27

Помощник президента РФ Дюмин принял участие в заседании Госсовета по культуре

В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета по теме культура и традиционные духовно-нравственные ценности
Сергей ГАПЧУК
Помощник президента РФ Дюмин принял участие в заседании Госсовета по культуре Фото: пресс-служба Кремля

Помощник президента РФ Дюмин принял участие в заседании Госсовета по культуре Фото: пресс-служба Кремля

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин принял участие в заседании комиссии по теме культура и традиционные духовно-нравственные ценности на площадке Всероссийского музея декоративного искусства в столице.

По словам Дюмина, среди главных тем Госсовета – сохранение объектов культурного наследия, историко-документального и нематериального наследия. А также – формирование культуры исторической памяти.

"Она связывает воедино все вопросы, которые будут обсуждаться на Госсовете. Историческая память – это память народа, основа национальной идентичности. Не только знание своего прошлого, но и опора для жизни в настоящем и созидания будущего. На подвигах и достижениях наших предков мы воспитываем новые поколения. Историческая память – важный сегмент национальной безопасности страны", - отметил помощник главы государства.

Также среди важных направлений секретарь Госсовета упомянул продвижение российской культуры за рубежом, где существенная роль в этом отводится "Русским домам", которые действуют более чем в 70 странах мира.