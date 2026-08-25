В Петербурге установили памятник 9-летнему Паше, убитому педофилом

На могиле 9-летнего Паши из Петербурга появился памятник. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на свои источники.
Мальчика похитил, изнасиловал и убил педофил Петр Жилкин. Памятник помогли установить волонтеры. Они собрали для семьи мальчика почти 900 тысяч рублей. После установки мемориала родственники жертвы и волонтеры возложили цветы к месту захоронения.
«Это символ нашей бесконечной любви, живой памяти. Мы надеемся, что где-то там, в бесконечном звездном небе, ты обрел долгожданный покой. Мы обещаем, что никогда не забудем тебя. Спи спокойно, наш маленький ангелочек», — передает издание слова волонтеров.
Ранее KP.RU сообщил, что убийца 9-летнего Паши украл его с целью выкупа. Преступник назвал изнасилование «досадным недоразумением».