В Петербурге установили памятник 9-летнему Паше, убитому педофилом Фото:vk.ru/dobrovol2019_dvizhenie_spb / vk.ru/id535458438

На могиле 9-летнего Паши из Петербурга появился памятник. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на свои источники.

Мальчика похитил, изнасиловал и убил педофил Петр Жилкин. Памятник помогли установить волонтеры. Они собрали для семьи мальчика почти 900 тысяч рублей. После установки мемориала родственники жертвы и волонтеры возложили цветы к месту захоронения.

«Это символ нашей бесконечной любви, живой памяти. Мы надеемся, что где-то там, в бесконечном звездном небе, ты обрел долгожданный покой. Мы обещаем, что никогда не забудем тебя. Спи спокойно, наш маленький ангелочек», — передает издание слова волонтеров.

Ранее KP.RU сообщил, что убийца 9-летнего Паши украл его с целью выкупа. Преступник назвал изнасилование «досадным недоразумением».