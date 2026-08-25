Врач может не дать больничный: юрист назвал главные причины

Юрист объяснил, когда пациенту могут отказать в больничном. Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Больничный лист выдают не по просьбе пациента, а при наличии медицинских оснований. В некоторых случаях врач действительно может отказать в оформлении документа, рассказал адвокат Игорь Баранов. Об этом пишет RT.

«Если после осмотра врач не выявил медицинских оснований для освобождения человека от работы, то он вправе не формировать больничный. Аналогичная ситуация возможна, когда гражданин требует оформить документ задним числом: лечащий врач единолично этого сделать не может», – подчеркнул Баранов.

При этом отказ не может быть произвольным. Если болезнь действительно мешает человеку работать, врач должен провести осмотр, зафиксировать состояние пациента и принять решение с учетом медицинских показаний.

Если пациент считает отказ необоснованным, он может запросить результаты осмотра и подтвердить факт обращения в клинику. После этого можно обратиться к руководству медорганизации, в страховую компанию или в Росздравнадзор для проверки.

Ранее россиянам назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году. Сумма составит 6,8 тысячи рублей за один день.