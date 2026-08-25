МИД РФ: Киев лжет миру о состоянии прав человека на Украине Фото: REUTERS.

Режим в Киеве транслирует миру откровенную ложь о состоянии прав человека на Украине. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех, комментируя доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан.

"Чувствуя безнаказанность под покровительством коллективного Запада... киевский режим ужесточает репрессии и транслирует международному сообществу откровенную ложь о состоянии прав человека в своей стране", - сказал он.

По его словам, на Украине реализуется последовательная многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия.

Как писал сайт KP.RU, также спецпредставитеь МИД РФ указал, что США и их западные партнеры принимали активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине.