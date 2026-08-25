Что проверить перед подписанием договора аренды: юрист назвала важные нюансы

Перед подписанием договора стоит проверить полномочия арендодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед арендой квартиры важно внимательно изучить не только условия договора, но и документы на жилье. Арендатору стоит убедиться, что человек действительно имеет право сдавать квартиру, рассказала юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если от имени собственника действует представитель, убедитесь в наличии нотариально заверенной доверенности. Также попросите выписку из ЕГРН, чтобы проверить, нет ли арестов или долгов по коммунальным платежам», - отметила Рудакова.

По словам юриста, в договоре необходимо четко прописать адрес и характеристики квартиры, размер и порядок оплаты, сумму залога, срок аренды, обязанности сторон и правила проживания. Такой документ помогает защитить интересы как владельца жилья, так и арендатора.

Кроме того, перед подписанием договора стоит проверить полномочия арендодателя. Если квартиру сдает представитель собственника, у него должна быть соответствующая доверенность. Выписка из ЕГРН поможет дополнительно проверить сведения о недвижимости.

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