Покупать БАДы вслепую — ошибка: как это может навредить Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Технолог Михаил Капитонов предупредил россиян о главной ошибке при покупке витаминов на зиму. По его словам, хвататься за первые попавшиеся мультивитаминные комплексы — не самая лучшая идея. Гораздо эффективнее подбирать нужные элементы точечно, исходя из дефицитов в своем организме. Такой информацией эксперт поделился с «Газетой.Ru».

Специалист отметил, что в холода рацион действительно становится беднее, но универсальной таблетки для всех не существует. Он пояснил, что при слабости или сонливости лучше сначала сдать анализы, а не пить всё подряд. Также Капитонов обратил внимание на формы выпуска: например, хелатный цинк лучше усваивается, а аскорбат кальция мягче действует на желудок.

Эксперт предостерег от бесконтрольного смешивания разных БАДов, так как в них часто дублируются одни и те же витамины, что ведет к передозировке. Он посоветовал подходить к выбору осознанно и покупать средство только под конкретную задачу, а не ради красивого списка ингредиентов на этикетке.

Также «Царьград» рассказал, что некоторые производители могут маскировать под безопасные добавки опасные вещества. При этом содержание таких БАДов может быть даже смертельно опасным для человека.