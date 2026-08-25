Погода порадует школьников: синоптик дала прогноз на начало сентября

Начало сентября ожидается преимущественно сухим. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первые дни сентября москвичей ждет короткая волна тепла после похолодания в конце августа. Температура в столичном регионе может подняться до +23–25 градусов, рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Об этом пишет Life.ru.

«Первое и второе число будут с хорошей погодой, а значит, дети пойдут в школу при благоприятных условиях, без курток. У школьников учебный год начнется с приятной погоды, комфортной», – поделилась Позднякова.

Потепление принесет антициклон, поэтому начало сентября ожидается преимущественно сухим. Днем воздух будет прогреваться до летних значений, однако ночью температура в Москве может опускаться до +9-11 градусов.

При этом говорить о полноценном бабьем лете пока преждевременно. По словам синоптика, долгосрочные прогнозы не указывают на новую продолжительную волну тепла во второй декаде сентября.

Ранее сайт KP.RU писал, что после дождливой погоды в Москве к концу недели осадки постепенно отступят, а температура воздуха начнет повышаться и в выходные достигнет комфортных +22 градусов.