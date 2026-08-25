Россиянам рассказали, когда платеж по ипотеке сравняется с ценой аренды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В крупных городах России ежемесячный платеж за ипотеку может поравняться со стоимостью съема уже через пару лет. Однако для этого требуется значительное снижение ключевой ставки и внесение солидного первоначального взноса, около половины стоимости объекта. Такой информацией с «Газетой.Ru» поделился бизнес-аналитик Александр Высоких.

В столице и Санкт-Петербурге подобное равенство, по расчетам эксперта, стоит ждать не раньше 2029 года. Специалист привел пример, что сегодня при стандартных 20% взноса и ставке 18% платеж по московской «однушке» достигает 177 тысяч рублей, тогда как аренда обходится всего в 60 тысяч. В городах-миллионниках картина схожая: покупка значительно дороже съема даже при гипотетическом снижении ставки до 10%.

Аналитик отметил, что ситуация меняется, если увеличить первый взнос. При внесении 50% и ставке 12% выплата банку сравняется с рыночной арендой. Однако для Москвы и Петербурга, уточнил Высоких, для такого баланса потребуется ставка около 7–9% или же резкий скачок цен на арендное жилье.

Стоит отметить, что перед арендой жилья важно проверить документы и собственника. Об этом напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с Life.ru. Парламентарий добавил, что особенно это важно в период высокого спроса на съём жилья, который наблюдается в конце августа.