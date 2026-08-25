Самозанятые могут получать более 70 тысяч рублей на пенсии: что для этого нужно Фото: REUTERS.

Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) самозанятые граждане способны обеспечить себе ежемесячную прибавку к пенсии, превышающую 70 тысяч рублей. Такой прогноз озвучила финэксперт Алла Пальшина в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист привела расчет для 35-летнего самозанятого, который сдает гараж. При ежемесячном взносе в 3 тысячи рублей и госдоплате до 36 тысяч в год, к 60 годам его накопления достигнут 8,5 млн рублей. Пальшина уточнила, что это позволит получать 71 тысячу рублей ежемесячно на протяжении десяти лет.

Пальшина заверила, что сохранность средств надежно защищена. Личные взносы и доход по ним страхуются Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей, что вдвое превышает лимит по обычным депозитам.

При этом деньгами можно воспользоваться досрочно в особых случаях, например, для оплаты дорогостоящего лечения. Также средства доступны при потере кормильца без финансовых потерь.

При этом средний размер пенсии неработающих россиян в июле достиг практически 26 тысяч рублей. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на информацию Соцфонда России. Годом ранее эта цифра была на две тысячи рублей меньше.