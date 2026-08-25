Почему никотин опасен для сосудов: профессор раскрыл правду

Ученые сравнили разные способы употребления никотина по влиянию на сосуды. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Долгое время считалось, что главный удар по сосудам наносят продукты горения табака. Однако недавно выяснилось, что и сам никотин наносит урон, рассказал профессор Михаил Корякин. Об этом пишет aif.ru.

«Никотину отводилась роль «всего лишь» наркотического вещества, которое вызывает привыкание, но напрямую сосудам вроде бы не вредит. Теперь этот миф окончательно развенчан. Было доказано, что никотин – не просто «безобидный стимулятор», – заявил медик.

По словам специалиста, вещество повреждает эндотелий – внутреннюю оболочку сосудов, из-за чего они хуже расширяются и становятся более жесткими. Кроме того, он влияет на гладкие мышцы сосудов, заставляя их находиться в состоянии постоянного напряжения. В результате просвет сосудов сужается, а риск повышения давления и образования тромбов возрастает.

Ученые также сравнили разные способы употребления никотина по влиянию на сосуды. Наиболее опасными остаются сигареты и кальяны, за ними идут нагреваемые табачные изделия и электронные сигареты. Меньший, но не нулевой риск представляют бездымные никотиновые продукты. При этом никотин во всех случаях способен вызывать зависимость.

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