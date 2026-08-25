Bild: Главу Volkswagen освистали сотрудники на заводе в Вольфсбурге Фото: REUTERS.

Генерального директора немецкого автогиганта Volkswagen Оливера Блуме встретили свистом на производственном собрании на головном предприятии в Вольфсбурге. Об этом сообщает газета Bild. Работники держали плакаты, содержащими критику руководства. Шум стих только тогда, когда Блуме начал свою речь.

Глава концерна заявил, что автомобильная отрасль находится под колоссальным давлением, поэтому необходимы дальнейшие шаги по экономии. Однако глава производственного совета Даниэла Кавалло обрушилась с резкой критикой на правление компании, заявив, что доверие к Блуме подорвано.

Ранее KP.RU писал, что Volkswagen может сократить еще порядка 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Гендиректор Оливер Блюме объяснил это необходимостью повысить конкурентоспособность, так как разница в затратах с конкурентами достигает 20%. Компания уже согласовала увольнение сотрудников в группе, включая Porsche и Audi.